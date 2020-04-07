بـ4 أدعية.. زوجة لاعب الزمالك تطالب بالتضرع إلى الله للتخلص من كورونا

4 صور، شاركتها إيمان عادل زوجة محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبر خاصية "استوري" على "إنستجرام"، تتضمن دعوات لبرفع البلاء، والقضاء على فيروس كورونا قبل شهر رمضان.

الصورة الأولى تضمنت نصائح طبية لوقاية الحوامل من الإصابة بالفيروس المستجد، مرفقا بها مناجاة إلى الله "هو عليك هين يا رب الله.. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام"، فيما تضمنت الصورة الثانية "اللهم أبشرنا بنهاية الفيروس قبل حلول شهر رمضان".

وطالبت زوجة لاعب الزمالك، بتكرار دعاء "حسبنا الله سيؤتينا من فضله، إن إلى ربنا لراغبون"، أما الصورة الأخيرة تتضمن التضرع إلى الله القضاء على الفيروس قبل حلول شهر رمضان.

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ما هو فيروس كورونا؟

فيروس "كوفيد-19" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، وتبدأ أعراض هذا الفيروس بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.