الامارات | ليام هيمسورث: تغلبت على فقدان مايلي سايروس بالرياضة

شكرا لقرائتكم خبر عن ليام هيمسورث: تغلبت على فقدان مايلي سايروس بالرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الممثل الأسترالي ليام هيمسورث، (30 عاماً)،‏‏ إن ممارسة الرياضة ساعدته في التغلب على الفقدان والحفاظ على توازنه، بعد انفصاله عن زوجته المغنية مايلي سايروس. وكان ليام ومايلي، (27 عاماً)، قد انفصلا في أغسطس الماضي، بعد زواج دام ثمانية أشهر. وقال ليام في حوار مع مجلة «أستراليا مين هيلث»، إن الرياضة ساعدته كثيراً بعد الانفصال. وأضاف «بصدق كانت الرياضة مهمة لأحافظ على توازني». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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