الامارات | 10 هوايات تخفّف من توتر العزلة المنزلية

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 هوايات تخفّف من توتر العزلة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلى جانب الضغوط النفسية والتوتر الذي يعيشه الفرد في مواجهة الأخبار اليومية لتطور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يجد نفسه أيضاً في مواجهة أزمة أخرى ترتبط بالعزلة المنزلية التي تفرضها الظروف بهدف الحماية من الإصابة به، والحد من انتشاره، الأمر الذي يعني أن يكون وجهاً لوجه أمام «الوقت» و«المحيط الضيق»، ومحاولة التوفيق بينهما. ويقول الخبراء، على موقع منظمة «هيد تو هيلث» التابعة لوزارة الصحة الأسترالية، إن الهوايات من الأساليب الرائعة لتقضية الوقت، سواء كان ذلك عبر ممارسة شيء تفضلونه، أو تعلم مهارة جديدة، أو القراءة، وغيرها، ما يعين «على تحسين الصحة العقلية، كما تبين الأبحاث أن أصحاب الهوايات، أقل عرضة للمعاناة من الضغط النفسي، وتعكر المزاج، والاكتئاب»، كما اقترحت منظمة «نو بانيك» البريطانية مجموعة من الهوايات التي تعزز من الصحة النفسية والاسترخاء في مثل هذه الفترة الحرجة على المجتمعات كافة:

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