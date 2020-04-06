في 7 أيام.. ليدي جاجا تجمع 35 مليون دولار لمحاربة فيروس كورونا

كشفت المطربة الأمريكية ليدي جاجا، عن جمعها مبلغ 35 مليون دولار، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بالتعاون مع منظمة الحقوق "جلوبال سيتيزن".

وفي مؤتمر صحفي، أعلنت المطربة الأمريكية أنها ستطلق برنامج تلفزيوني خاص، يشارك في تقديمه العديد من المشاهير، مثل بول مكارتني وستيفي وأندر وبيلي إيليش، لمكافحة الفيروس المتنامي، ويحمل اسم "عالم واحد: معا في المنزل"، بحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلا عن وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضحت ليدي جاجا إن الأموال التي تم تجميعها في 7 أيام فقط ستفيد منظمة الصحة العالمية.

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وأشارت أيضا إلى أن "عالم واحد معا في المنزل" هو حدث تلفزيوني يستمر بثه لساعات طويلة، ويهدف إلى محاربة الفيروس التاجي، وسيتم بثه في 18 أبريل الجاري على شبكات "إيه بي سي" "إن بي سي" و"سي بي إس" و"آي هارت ميديا" و"بيل ميديا"، إلى جانب منصات تواصل اجتماعي مثل موقع "يوتيوب" و"أبل" و"فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر".

وكشفت أن البرنامج سيشارك فيه الممثل البريطاني، إدريس إلبا وزوجته، الذي تم تشخيص إصابته بكورونا، إلى جانب نجما بوليوود، شاروخان وبريانكا شوبرا.

ويهتم البرنامج التلفزيوني بعرض الأشخاص المتأثرين بالفيروس والمتضررين منه، كما يحتفل بعمال الرعاية الصحية العاملين في الخطوط الأمامية للتصدي له.