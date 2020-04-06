في العزل المنزلي.. كيف تحمي طفلك من الاكتئاب؟

عبء مضاعف يتحمله الآباء والأمهات خلال فترة العزل المنزلي، للوقاية من فيروس كورونا، حيث يقضي الأطفال أوقاتهم كاملة داخل المنزل، وهناك بعض النصائح التي تساعد على تخلص الصغار من اكتئاب فترة العزل المنزلي، منها كما ذكرتها صحيفة "ميرور" البريطانية:

القيام بأنشطة مشتركة

القيام بأنشطة مشتركة أمر حيوي في كسر عزلة الطفل، فهو بحاجة لأن يشعر بأن أبويه يشاركانه بعض الأعمال والاهتمامات.

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تجنب الصياح في وجه الطفل

خلال هذه الفترة، تجنب الصياح في وجه الطفل مهما كان السبب، واحرص على اختيار الكلمات والعبارات الإيجابية في توجيهه أو مناقشته.

مساعدة الطفل على التواصل مع الأصدقاء

ساعد طفلك على التواصل مع الأصدقاء والأقارب عن طريق شبكات التواصل، وحثه على المواظبة على هذا التفاعل بالسؤال عن أحوال معارفه والمقربين إليه.

الحفاظ على مواعيد الاستيقاظ والنوم

على الأبوين أن يكونا العامل المساعد والضامن لاستمرار الروتين، بالحفاظ على مواعيد الاستيقاظ والنوم وتناول الوجبات وغير ذلك من الأنشطة كالمذاكرة والترفيه، لكن ينبغي أيضاً تبني سياسة المرونة وعدم التشدد.