فيديو.. يسرا: زوجي فخور بعملي وبيقولي انتي أحلى حاجة في حياتي

تحدثت الفنانة يسرا، عن زوجها رجل الأعمال خالد سليم، نجل نجم الكرة المصرية الراحل صالح سليم، خلال لقائها في برنامج "دبي كروز"، عبر شاشة "دبي".

وقالت الفنانة يسرا، إن زوجها بمثابة "منحة من الله"، فهو متفهم لطبيعة عملها، ويفتخر به، ويدعمها باستمرار، مضيفة: "بحمد ربنا إنه اداني زوج قادر يستحمل حياتي، مكنتش أحلم إني ألاقي زوج زيه، بدعي ربنا يخليهولي، خالد هو حياتي النهارده".

وأشارت إلى أنه يُسمعها دائما جملة "إنتي أحلى حاجة في حياتي"، متابعة: "بس كمان هو من أحلى وأنضف وأرقى الحاجات اللي حصلتلي".

يذكر أن يسرا تشارك في رمضان المقبل بمسلسل "دهب عيرة"، وهو من بطولة جومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور.‎