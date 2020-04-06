علا رشدي توجه رسالة إلى العالم: لازم نحس ببعض قبل الفرصة ما تروح

وجهت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة للعالم مرفقة بصورة لها.

وقالت "علا" في رسالتها: "إحنا هنا ليه؟ والمفروض بنعمل إيه؟، أكيد حاجات كتير غير اللي بنعملها، حاجات كتير لبعض وعلشانا كلنا مع بعض، لكل إنسان وحيوان ونبات وأي كائن بيتنفس أو بيحس حرام".

وتابعت مضيفة: "لازم نحس ببعض مش كلام، خايفة ييجي اليوم والفرصة دي تروح، واللي جاي مايشوفش اللي احنا شوفناه واللي احنا عشناه، ونقول ياريتنا عملنا أكتر، ياريتا حبينا بعض أكتر، ياريت كل ده محصلش، وللأسف الوقت جه بدري أوي".

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علا رشدي تطلق تحدي "ورينا شكلك قبل وبعد الحظر"

تطبيقا لشعار "احمي نفسك.. احمي بلدك" للوقاية من فيرس كورونا، وتزامنا مع قرار حظر حركة المواطنين ليلا الذي أصدرته رئاسة الوزراء، وغلق المطاعم والأندية والمولات، أطلقت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها على إنستجرام، تحدي "ورينا شكلك قبل وبعد الحظر".

ونشرت "علا" صورة لها تبدو فيها في حالة إعياء وحزن، وصورة أخرى تضحك بشكل مبهج.