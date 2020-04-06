الامارات | إصابة نمر في حديقة حيوانات أميركية بكوفيد 19

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة حيوانات في برونكس في نيويورك ثبوت إصابة نمر بكوفيد 19، إثر نقل العدوى إليه من المسؤول عن رعايته الذي لم تظهر عليه أي أعراض في ذلك الوقت.

وقالت حديقة الحيوانات في بيان إن النمر الماليزي "ناديا" البالغ أربع سنوات وشقيقته "أزول" ونمرين وثلاثة أسود تعاني كلها من السعال الجاف، لكن من المتوقع أن تتعافى بشكل كامل.

وأضاف البيان "أجرينا فحوصا للحيوان مع اتخاذ كل الاحتياطات وسنتأكد من أن أي معرفة مكتسبة لكوفيد 19 ستساهم في فهم أوضح لهذا الفيروس المستجد".

وقال المصدر نفسه "رغم أن شهيتها انخفضت، فإن هذه الحيوانات تتحسن بفضل الرعاية البيطرية في الحديقة وهي نشطة وتتفاعل جيدا مع حراسها. لا نعرف كيف سيتطور هذا المرض لدى القطط الكبيرة لأن الحيوانات قد تتفاعل بشكل مختلف مع الفيروس، لكننا سنواصل مراقبتها عن كثب ونتوقع شفاءها التام".

وأغلقت حدائق الحيوانات الأربع والأكواريوم في مدينة نيويورك التي سجلت حتى الآن أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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