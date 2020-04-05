الامارات | بسبب "كورونا".. أعمال درامية سعودية خارج العرض في رمضان 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب "كورونا".. أعمال درامية سعودية خارج العرض في رمضان 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل حالة الارتباك التي تشهدها الساحة الفنية بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في كافة الدول العربية لتجنب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، أصبحت العديد من الأعمال الدرامية خارج الموسم الدرامي لشهر رمضان المقبل 2020، ولم تكن الدراما السعودية بعيدة عن هذا المأزق، بعد ان أطاحت كورونا بفرص العديد منها في اللحاق بالعرض، من بينها مسلسل "الديك الأزرق"، الذي يقوم ببطولته الفنان عبد الله السدحان، مع مجموعة من الفنانين المصريين منهم بيومي فؤاد وشيماء سيف، وهو ما زاد من احتمالات خروج العمل من السباق لعدم قدرة فؤاد وسيف على السفر من القاهرة إلى الرياض، بسبب توقف حركة الطيران، العمل من تأليف وإخراج هاني كمال.



توقف الطيران أيضاً كان سببا في توقف تصوير الجزء الثاني من مسلسل "اختراق"، نظرا لأن التصوير كان يجري بين مصر والسعودية، ويجمع المسلسل بين مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد عيد، ومي سليم، ومحمود حمدان، ونضال نجم، وطلال السدر، ومحمد العيسى، وحسن عيد، ووائل عبد العزيز، وهو من تأليف محمود حمدان ويشارك في التأليف فضل توشنا، وإخراج أحمد حسن.



ويواجه مسلسل "ضرب الرمل" نفس المصير بعد أن شهد منذ بداية الإعلان عن تصويره العديد من المشاكل بسبب اعتذار عدد من الفنانين عن المشاركة فيه، ثم توقف حركة الطيران وهو ما جعل من الصعب سفر الفنانين المشاركين من دول الخليج للتصوير في السعودية. ويمثل العمل أو تجربة في عالم التمثيل للفنان خالد عبد الرحمن، إلى جانب مجموعة من الممثلين السعوديين والخليجيين والعرب، ومنهم: مروة محمد، وأميرة محمد، وريتا حرب، ومحمد الطويان، وليلى السلمان، وعبد العزيز السكيرين، ومحسن الشمري، وغيرهم.



ومن الأعمال التي تسببت الإجراءات الاحترازية في مواجهة "كورونا" في الإطاحة بها من الموسم الرمضاني هذا العام، مسلسل "شباب البومب 9"، و"السالفة كذا" و"بخور القصايد" المستوحى من عدد من القصائد الشعرية لكبار شعراء المملكة والخليج، وهو من تأليف عفاف مطر، وإخراج عمر حمدان، وبطولة كلٍّ من: تركي اليوسف، وطلال السدر، ومحمد العيسى، وميلا الزهراني، وزارا البلوشي.