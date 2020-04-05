للرجال في الحظر.. طريقة عمل السجق الشرقي بدبس الرمان

في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في البيوت طوال اليوم، يبحث العديد من الرجال، عن طرق سهلة لإعداد الطعام لأنفسهم، من بينها خطوات تحضير السجق الشرقي بدبس الرمان.

وفيما يلي خطوات إعداد السجق الشرقي بدبس الرمان، على طريقة الشيف شريف الحطيبي، مقدم برنامج "سندوتش وحاجة ساقعة"، على قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير السجق بدبس الرمان

دقيق

كزبرة طازجة مقطعة

نشا

مرقة دجاج

دبس رمان

فلفل أسود

3 بيضات

ملح

لبن

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سجق شرقي

بصل مقطع

ثوم مفروم

طريقة تحضير السجق بدبس الرمان

- يشوح السجق في طاسة على النار، ثم يخلط الدقيق والملح والبيض واللبن.

- يوضع الخليط في طاسة على النار وفوقه السجق، ثم يدخل السجق الفرن، ويشوح البصل مع ملح وفلفل.

- يضاف الثوم والمرقة والنشا ودبس الرمان وكزبرة ونقلب.

- يرفع من النار، ويوضع قليل منه على السجق، ثم يوضع بالفرن مرة أخرى ويقدم ساخنا.