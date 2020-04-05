وفاة مصمم الأحذية الإيطالي سيرجيو روسي بسبب كورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي مصمم الأحذية الإيطالي سيرجيو روسي عن عمر ناهز الـ 84 عاما، وذلك بعد أن دخل مستشفى ماوريتسيو بوفاليني قبل بضعة أيام في مدينة تشيزينا، التابعة لإقليم إميليا رومانيا والتي تعد من أكثر المناطق تضررا من جائحة الفيروس التاجي في إيطاليا، وورد أنه ربما مات بسبب فيروس "كورونا".

وتم الإعلان عن خبر وفاة المصمم صباح الجمعة، وقال ريكاردو شيوتو، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الإيطالية: "لقد كان فنانا، كان من دواعي سروري أن التقيت به، لقد كان مرشدنا الروحي وستظل رؤيته ونهجه هما دليلنا في تنمية العلامة التجارية والأعمال".

وأضاف: "أحب روسي المرأة وتمكن من التقاط أنوثتها بطريقة فريدة، لم تكن تصاميمه مبالغا فيها بل ملائمة دائما للذوق الجيد، وكانت أحذيته قابلة للارتداء دائما ومثالية".

واستخدم العديد من المصممين العالميين أحذيته في مجموعاتهم مثل المصمم الفرنسي الراحل عز الدين علية، وفيرساتشي ودولتشي إند غابانا، كما ارتدتها أشهر النجمات أمثال لوبيتا نيونغو، وأدرينا ليما، وتايلور سويفت، وريهانا، و لورا ديرن، و باريس هيلتون، وغالبا ما تنسق نجمة البوب أريانا غراندي فساتينها القصيرة وسترات الهوديز الفضفاضة مع زوج من أحذية بوت ماتريكس العالية حتى الفخذ من توقيع المصمم الراحل.

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وتعلم روسي حرفة صناعة الأحذية من والده، وبدأ في بيع تصاميمه في المتاجر في بولونيا في عام 1966، قبل إطلاق علامته التجارية التي تحمل اسمه في عام 1968.

وكان من بين أشهر تصاميمه الشهيرة، صندل "Opanca" ذو الأشرطة الباهظة والنعل المكتنز الدائري، وكعب "Godiva" الكلاسيكي ذو الكعب العالي والمقدمة الحادة.

وفي عام 1999، تم بيع العلامة التجارية سيرجيو روسي إلى مجموعة غوتشي، المعروفة الآن باسم Kering التي تعد أحد أكبر تكتلات الأزياء الفاخرة في العالم، قبل بيعها من قبل شركة Kering إلى مجموعة الاستثمار الأوروبي "Investindustrial" في عام 2015.

في الشهر الماضي، تبرع روسي بمبلغ 100,000 يورو لمستشفى ساكو في ميلانو للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي.

وورث ابنه جيانفيتو روسي مهارة والده؛ إذ يملك هو الآخر علامة تجارية شخصية تحظى بشعبية واسعة في صفوف المشاهير، وقد نشر هذا الأخير تكريما لوالده الراحل، واصفا إياه بـ "المايسترو" عبر حساب إنستغرام الخاص بعلامته التجارية.