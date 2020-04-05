تغطية الوجه ضرورية.. كيف يمكن صناعة الكمامات في المنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تعاني الكثير من الدول حول العالم من نقص المعدات الطبية وخاصة الكمامات، ما دفع البعض إلى محاولة صناعتها في المنزل من الأقمشة.

ومؤخرًا أكد بحث جديد أجرته جامعة نبراسكا، بالتعاون مع الدكتور هارفي فاينبرج رئيس لجنة بالأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية، قدرة فيروس كورونا على الانتقال من خلال الهواء عن طريق التحدث أو بمجرد النفس.

مع زيادة نقص الكمامات في السوق، بدأ البعض في الترويج لضرورة استخدام الأقمشة لصناعة أقنعة للوجه للحماية من الفيروس الجديد.

الأقنعة المنزلية

قبل أسبوع، اقترحت الجمعية الطبية الألمانية على المواطنين صنع الكمامات من الأقمشة في المنزل واستخدامها عند الخروج في الأماكن العامة، بحسب ما أوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

كما أكد مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية، ضرورة ارتداء الأطفال لأقنعة الوجه سواء الطبية أو المصنوعة من القماش في الأماكن العامة للحماية، كما أوكد موقع "Vox".

وأوصت شان سو لين، المحاضر في معهد ييل جاكسون، بتغطية الوجه بقطعة قماش لمنع قطرات الرزاز من الوصول إلى الجهاز التنفسي.

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وأوضحت "لين" أن هذه الأقنعة القماشية حتى وإن لم تكن في فعالية الماسك الطبي، لكنها أفضل من لاشيء، وأنها تساعد على حمايتنا.

وقالت لينسي مار الخبير في انتقال الفيروسات في الهواء، إن الأقنعة القماشية البسيطة تقلل من خطر الإصابة بالفيروس في الأماكن العامة، فاحتمالية التعرض للعدوى في هذه المناطق أقل بكثير من المستشفيات.

وأوضحت "مار" أن الأقمشة القطنية والثقيلة توفر الحماية للأشخاص، أفضل من الأقمشة الخفيفة".

وإذا قررت استخدام المنديل في صناعة كمامة للوجه، فمن الأفضل استخدام أكثر من طبقة حتى لا

يكون رقيقًا ويفقد قدرته على الحماية

لطريقة صناعة الكمامة في المنزل، شاهد الفيديو