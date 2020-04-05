تتشابه أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مع أعراض نزلات البرد الشائعة، لذلك يمكن الخلط بينهما، لكن ما يميز الأولى هو السعال الجاف وارتفاع درجات الحرارة.
وبحسب ما ذكرته جريدة "Express" البريطانية، فإنه بعد تفشي الفيروس المميت حول العالم وحصد آلالاف الأرواح، جرى تجميع دليل لاكتشاف الأعراض الرئيسية لـ"كوفيد 19".
وجرى تصنيف أعراض الفيروس التاجي ما بين الأعراض الأكثر انتشارًا بين المصابين، والأقل شيوعًا، والأعراض الشاذة:
أعراض فيروس كورونا الأكثر انتشارا
حمى.
سعال جاف.
ضيق في التنفس.
آلام العضلات.
إعياء.
أعراض فيروس كورونا الأقل شيوعا
تراكم البلغم.
الصداع.
نفث الدم (خروج الدم أو البصاق الممزوج بالدم من الحنجرة أو القصبة الهوائية أو الشعب الهوائية أو من الرئة).
الإسهال.
أعراض فيروس كورونا الشاذة
سيلان الأنف.
التهاب الحلق.
كانت هذه تفاصيل خبر الأكثر والأقل شيوعا والشاذة.. أول دليل يجمع أعراض فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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