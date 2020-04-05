"عمري ما كنت وحشة مع حد درس واتعلمناه".. ريهام سعيد تدخل في مشادة مع متابع

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة قديمة لها مر عليها العديد من السنوات.

وأرفقت تعليقا قالت خلاله: "من تمام المروءة أن تنسى الحق لك وتذكر الحق عليك، وتستكبر الإساءة منك وتستصغرها من غيرك".

المئات من التعليقات تلقتها ريهام، وكان أحدها، ""متزعليش مني في الكلام اللي هقوله بس انتوا كوسط فني متتعاشروش ولا بتصونوا عيش ولا ملح وممكن اصلا متعرفوش يعني ايه عشرة وصداقة كله وسط بيضرب في بعضه، والكارثة انه مو ناقصكم شي بالعكس ربنا مديكوا بس الطمع نار تاكل صاحبها وأنا شوفت كتير صداقات وجوازات في الوسط كلها حلوة في البداية وفضايح في النهاية، طيب ليه من الأول واتمنى تعليقي ميزعلش حد "، ودخلت الإعلامية، في جدال مع صاحب التعليق: "على أي أساس بتقول كده، أي فتي؟ الناس الوحشة بطلوا تتكلموا بثقة عن حاجة انتوا ما تعرفوهاش، الفنانين زي كل الناس"، ليرد الأخير: "لا مش ثقة، ده الواضح من أفعالكم ومن عمايلكم مع بعض، وعموما أنا قلت كلام هيزعل الناس مني، فآسف ريهام هانم".

وعادت "ريهام" للرد على المتابع مجددا: "لا أنا بصدق الناس كلها ومبتوقعش الوحش، لأن عمري ما كنت وحشة مع حد، على العموم أهو درس واتعلمناه".

ريهام سعيد تنشر تسجيلا صوتيا لريم

ربما لم تكتف الإعلامية، أمس، بإشعال الخلاف بينها وبين الفنانة ريم البارودي، بعد تعليق الأولى بجملة "ماتت بالنسبة لي"، حيث شاركت صباح اليوم، بنشر تسجيل صوتي مسرب، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، للفنانة ريم البارودي، يظهر فيه صوت الفنانة وهي تسب صديقتها السابقة وتصفها بألفاظ مسيئة، كما أنها هاجمت من يدافع عنها.

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بكلمات مقتضبة، علقت الإعلامية ريهام سعيد، على التسجيل الصوتي، حيث نشرته قائلة: "رسالتك وصلتني شكرا".

لكن الأمور بين الصديقتين السابقتين لم تقف عند ذلك، فعبر الحساب الرسمي للإعلامية ريهام سعيد، على إنستجرام، نشرت مقطع فيديو من برنامجها السابق "صبايا"، وهي تتحدث عن الصديق الناكر للجميل، والذي وصفته بـ"الجعان".

ريم البارودي: متردوش على المرضى النفسيين

أما الفنانة ريم البارودي، فنشرت عبر حسابها على إنستجرام مقطع فيديو لها وهي تتحدث مع متابعيها وتنصحهم بعدم الرد على "المرضى النفسيين"، وهو ما فسره البعض بأنه إشارة للإعلامية ريهام سعيد، والتي كانت تربطها بها صداقة سابقة.

وتحدثت ريم البارودي، في الفيديو، قائلة: "متردوش على المرضى النفسيين، والحرب اللي بتتعمل عشان البرنامج اللي ريم البارودي بتعمله (برنامج شارع النهار).. أرجوكم خليكم زي ما انتم متزعلوش ومتضايقوش لأن بجد إذا خاصم فجر، وكل واحد بياخد على قد نيته.. والنبي ما تزعلوا وخلونا نرد دايمًا بشغلنا".

علاقة ريهام سعيد وريم الباروي

وكان الثنائي، الإعلامية ريهام سعيد، والفنانة ريم البارودي، تربطهما علاقة صداقة قوية، ودافعا عن بعضهما في العديد من المواقف الصعبة، لكن منذ فترة دارت حول علاقتهما العديد من علامات الاستفهام، لكنهما عادتا من جديد، واحتفلتا سويًا على الفور.

لكن خلال الأزمة الأخيرة للإعلامية ريهام سعيد، التي جاءت عقب حلقة برنامجها عن "مرضى السمنة" عاودت الفنانة ريم البارودي، الاختفاء عن دعم الإعلامية ريهام سعيد.

وبدأت "الخناقة" الدائرة على السوشيال ميديا، بين الصديقتين السابقتين، بعدما ردت ريهام سعيد، على أحد متابعيها ووصفت ريم البارودي بأنها "ماتت بالنسبة إليها"، لترد الأخيرة بشكل غير مباشر عليها عبر حسابها على إنستجرام، معلقة: "مشكلتك معتبراني عدوتك".