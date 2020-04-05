منة فضالي في أزمة نفسية: محدش بيحبني ولا باقي عليا.. هعيش وأموت وحيدة

من وقت لآخر تخرج الفنانة منة فضالي، بتصريحات تثير الجدل، عبر حساباتها المختلفة على "السوشيال ميديا"، لكن هذه المرة كان حديثها يوحي بأنها تعاني من أزمة نفسية.

فعبر حساب شخصي لها على فيس بوك، قالت الفنانة منة فضالي: "اكتشفت أني حفضل وحيدة لحد ما أموت، وعمري ما حيكون في حد في حياتي بيحبني أبدًا، أو يكون باقي عليا، الحمدلله على نعمة الرضى".

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الرسالة التي علق عليها الكثير من متابعيها في محاولة لدعمها: "متقوليش كده، ربنا ينجينا، وكل حاجة حلوة هتحصل إن شاء الله، وأنا بحبك"، "ليه يا منة بتقولي كده؟!.. الدنيا عمرها ما بتقف عند وتيرة واحدة، أو على حد"، "كلنا بنحبك جدًا، متفكريش في اللي باع".

ويذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك في رمضان المقبل 2020، بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو من بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسي.