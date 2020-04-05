الامارات | زيادة الوزن قد ترجع إلى نقص هذا الفيتامين

شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الوزن قد ترجع إلى نقص هذا الفيتامين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت الجمعية الألمانية للتغذية إلى أن زيادة الوزن قد ترجع إلى نقص فيتامين «د» في الجسم؛ إذ يتسبب نقصه في إبطاء عملية حرق الدهون، ومن ثم تخزين الدهون في الجسم من ناحية، كما أن نقصه يعزز من نوبات الجوع الشديد من ناحية أخرى.

ويمكن إمداد الجسم بفيتامين «د» من خلال التعرّض لأشعة الشمس، وكذلك من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل البطاطا الحلوة والشوفان والكبد والمحار والبيض والحليب والأسماك الغنية بالدهون كالتونة والسلمون والماكريل.

ويتمتع فيتامين «د» بفوائد صحية أخرى؛ إذ إنه مهم لصحة العظام، ويعمل على تقوية جهاز المناعة، ويتمتع بتأثير إيجابي على ضغط الدم ومستوى السكر بالدم، فضلاً عن أنه يقي من الاكتئاب.

