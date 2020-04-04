وزيرة خارجية النمسا السابقة تشكو زوجها للشرطة بعد تعديه بالضرب عليها

في واقعة غريبة وربما لم تحدث من قبل، تقدمت وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنيسل بشكوى إلى الشرطة، ضد زوجها متهمة إياه بضربها.

ووفقا لروسيا اليوم، أشارت كنيسل في بيان الشكوى إلى أنها أثناء شجار عائلي وقع في مزرعة في منطقة جنوب النمسا، قامت بضرب زوجها رجل الأعمال فالفجانج مالنجر، في صدره عدة مرات، وهو بدوره قام بصفعها على وجهها.

وعلى إثر الشكوى المقدمة، منعت الشرطة زوج الوزيرة السابقة من دخول المنزل وقامت بمصادرة بندقية صيد كانت بحوزته.

بدوره رد الزوج على الشكوى وأخبر الشرطة بأنه لم يتعمد ضرب زوجته لكنه كان يحاول تهدئتها منوها بأن زوجته باتت متوترة للغاية في الآونة الأخيرة بسبب أصداء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن الوزيرة السابقة كنيسل وميلينجز تزوجا عام 2018 وكانت حينها وزيرة خارجية، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي راقصها رقصة فالس في حفل الزفاف.

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في واقعة غريبة وربما لم تحدث من قبل، تقدمت وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنيسل بشكوى إلى الشرطة، ضد زوجها متهمة إياه بضربها.

ووفقا لروسيا اليوم، أشارت كنيسل في بيان الشكوى إلى أنها أثناء شجار عائلي وقع في مزرعة في منطقة جنوب النمسا، قامت بضرب زوجها رجل الأعمال فالفجانج مالنجر، في صدره عدة مرات، وهو بدوره قام بصفعها على وجهها.

وعلى إثر الشكوى المقدمة، منعت الشرطة زوج الوزيرة السابقة من دخول المنزل وقامت بمصادرة بندقية صيد كانت بحوزته.

بدوره رد الزوج على الشكوى وأخبر الشرطة بأنه لم يتعمد ضرب زوجته لكنه كان يحاول تهدئتها منوها بأن زوجته باتت متوترة للغاية في الآونة الأخيرة بسبب أصداء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن الوزيرة السابقة كنيسل وميلينجز تزوجا عام 2018 وكانت حينها وزيرة خارجية، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي راقصها رقصة فالس في حفل الزفاف.