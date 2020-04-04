شفيت منه مؤخرا.. المغنية الأمريكية بينك تتبرع بمليون دولار لصندوق أزمات كورونا

أعلنت النجمة الأمريكية، بينك، أنها قضت أسبوعين من العزلة في الحجر، صحبة ابنها البالغ من العمر 3 سنوات، بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا، مؤكدة على أنهما شفيا الآن.

وأضافت بينك في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماع ي"تويتر" أمس الجمعة: "شعرت أنني محظوظة لأن طبيبي تمكن من إجراء اختبار لنا.. إنها مهزلة مطلقة، لأن حكومتنا فشلت في جعل الاختبارات متاحة على نطاق أوسع".

وشددت على ضرورة أن تكون الاختبارات متاحة للجميع أكثر "لحماية أطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا".

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وقالت النجمة الأمريكية، الفائزة بجائزة جرامي 3 مرات، إنها تبرعت بمليون دولار، 500 ألف دولار لكل من صندوق الطوارئ بمستشفى جامعة تيمبل، وصندوق أزمة الطوارئ في مدينة لوس أنجلس، من أجل مكافحة الوباء.

وغردت: "شكرا لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية لدينا ولجميع العاملين في العالم الذين يعملون بجد لحماية أحبائنا".