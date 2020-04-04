وصفة طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

ربما لا تجد الفتيات والسيدات فرصة أفضل من فرض الحظر للاعتناء ببشرتهن وتحديدا البقع السوداء التي تظهر تحت العين نتيجة الإرهاق، التعب، وقضاء أوقات طويلة في العمل على الحاسوب.

وتقدم "هُن" وصفة طبيعية ستضمن لك تخفيف الهالات السوداء كالتالي:

أولاً: من الضروري أن تزيلي أي مستحضر تجميل تضعينه على بشرتك، لأن تركه لأوقات طويلة يُظهِر هذا السواد بشكل أكبر، استخدمي الغسول الذي يضمن لكِ إزالة المكياج نهائيا.

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ثانيا: إغلي القليل من الشاي الأخضر لمدة 5 دقائق ثم دعيه يبرُد، استخدمي قطعة من القطن وأشبعيها بالشاي ثم رطّبي البقع السوداء عدّة مرات بهذا السائل المُفيد.

ثالثاً: قومي بتدليك وترطيب منطقة سواد تحت العينين جيداً، ثم مرّري قطعة من الثلج "Ice Cube" تحت عينكِ بطريقة سريعة.

هذه الطريقة تساعدك على التخلص من البقع السوداء تحت العين، كما أنها تقوم بتخفيف الانتفاخ تحتها، ولكن حاولي استخدام الهاتف والحاسوب لوقت أقصر، لأن كورونا ستزول قريباً، وستحصدين نتائج اعتنائك بالبشرة