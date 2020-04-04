"الزهري" يُسيطر على منصات العروض العالمية للأزياء الربيعية

سيطر اللون "الزهري" على منصات العروض العالمية، وكان من أبرز الألوان بها، حيث يعتبر هذا اللون من أجمل الألوان وأكثرها أنوثة، ولاسيما في الأزياء الربيعية، لذلك فإن دور الأزياء العالمية تكون حريصة في كل موسم على تقديم أجمل تصاميم الأزياء من هذا اللون ضمن مجموعاتها الربيعية والصيفية، ونستعرض في السطور التالية كيفية اعتماد "الزهري" في إطلالتك لإبراز جمالك الطبيعي.شاهدنا الكثير من التصاميم المميزة باللون الزهري ضمن مجموعات دور الأزياء العالمية لموسم ربيع وصيف 2020 وقد تنوعت بين الموديلات الكاجوال والرسمية أيضاً وشاهدناها بدرجاته المختلفة التي تنوعت بين الزهري الفاتح والزهري الغني وصولاً الى الفوشيا على الفساتين والبلايز والبناطيل والتنانير والقمصان لدى كل من بالمان Balmain، فالنتينو Valentino، غوتشي Gucci، فندي Fendi، كينزو Kenzo، براندون ماكسويل Brandon Maxwell والقائمة تطول…

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هنالك مجموعة من الألوان التي تضيف إشراقة طبيعية على إطلالاتنا والتي تضفي لمسات جمالية تنعكس علينا بطريقة مثالية وأغلب هذه الألوان تكون من الدرجات الفاتحة مثل الزهري، ولهذا فإن أغلب بودرة الخدود تكون باللون الزهري ومشتقاته الذي يوحي بالصحة والنضارة.

وفيما يتعلق بالملابس ننصحك بهذا اللون عندما ترغبين بأن تبدي متألقة ومن الممكن اعتماده على إطلالة كاملة بدرجات متفاوتة أو من الممكن ببساطة اعتماده على قميص مع بنطلون جينز لإطلالة صباحية أو اختياره على فستان صيفي وتنسيقه مع حذاء رياضي أبيض أو من الممكن تنسيقه مع توب بيضاء في حال اخترته على بنطلون أو تنورة ناعمة.

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الزهري من أجمل الألوان ومن أكثرها رواجاَ لموسم ربيع وصيف 2020 اختاري منه التصاميم التي تعجبك لتتألقي بإطلالات مميزة تعكس جمالك الطبيعي وتضيف لوجهك الإشراق والصحة.

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