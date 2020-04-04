بالفيديو.. دعاء فاروق تقلد يوتيوبر شهيرة: "مباكلش من تلاجة أبوكي"

"ده أول وآخر فيديو تيك توك بصوت حد تاني هعمله في حياتي".. بهذا شاركت الإعلامية دعاء فاروق، متابعيها، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، بمقطع فيديو وهي تقلد اليوتيوبر الشهيرة صدفة جاد، لترد على متابعة وصفت وزنها بالزائد بطريقة ساخرة تداولها الكثير من رواد "التواصل الاجتماعي".

وعلقت الإعلامية على مقطع الفيديو الذي صورته بواسطة "تيك توك" قائلة: "وده تقديرًا مني للمحتوى الجبار المبهر اللي قالته السيدة السكر اللي ردت علي أم حمودة (المتابعة).. تحية كبيرة لأحلى وأهم رد سمعته في حياتي.. لا هو الحقيقة أهم رد في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين لأي ست سئيلة (تقيلة) هتقولك في وشك بمنتهي الرخامة أنتي تخنتي، أنا مباكلش من تلاجة أبوكي يا أم حمودة تمام".

وتفاعل الكثير من متابعي الإعلامية دعاء فاروق على مقطع الفيديو الذي حصد أكثر من 150 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى التعليقات وكان منها: "أنتي سكر وعسل"، "حتى أنتي يا دودو"، "بصوت صدفة".