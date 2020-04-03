ريهام سعيد في تعليق قاسي: ريم البارودي ماتت بالنسبالي

اعتادت الإعلامية ريهام سعيد على مشاركة متابعيها، عبر حساباتها المختلفة على "السوشيال ميديا"، بصور ومقاطع فيديو عن حياتها الاجتماعية، وكانت آخرها الرسالة التي وجهتها شقيقتها لها بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت "ريهام" عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" رسالة شقيقتها لها التي وصفتها بـ"أجمل أخت في الدنيا"، وعلقت "ريهام" على الفيديو قائلة: "الرزق مش فلوس ولا شغل، الونس والأمان مش بكتر الناس ممكن واحد بس يعوضك عن العالم كله".

تعليقات حول علاقة ريهام سعيد وريم البارودي

تفاعل متابعي ريهام على مقطع الفيديو، واستقبلت الكثير من التعليقات التي تفاعلت معها، ومن ضمنها رسالة متابعة لها عن علاقتها بريم، وإذ كان من الممكن أن تعود صداقتهما من جديد: "بحب ريم البارودي جدا وبحب ريهام جدا وهما بيقولو ديما أنهم أصحاب طب أنا لما حد بيضايق صحبتي بضايق منو جدا جدا وممكن كمان مابكلمهوش".

وتابعت المعلقة : "أوضح برضو بحب زينة أوي بس سؤال أنتو أصحاب موقفك من ريم مثلا تقوليلها مثلا إية كصحاب إزاي بتكلميها أنتي بتحبيها وديما تقولي عليها ست البنات إية بتحسي عادي ولا أنا اللي أوفر، نفسي أعرف أفصل كده وأقول أنا مالي بدية أو بدية ريم مش وحشة أبدا متعاطفه مع زينة انتي مش متعاطفة إيه إحساسك من جواكي لريم مش بتعتبيها".

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لتعلق عليها ريهام سعيد بالرد: "ريم ماتت بالنسبالي"، لتتزايد التعليقات حول محاولة إعادة الأمور بينهما من جديد، ومن ضمن التعليقات التي انتقدت وصف "ريهام" بأن ريم البارودي انتهت بالنسبة إليها: ماتت إيه التعبير القاسي ده.. أنتي فعلًا بقيتي غريبة".

وردت عليها الإعلامية ريهام سعيد قائلة: "بقيت غريبة؟ على أساس أن حضرتك تعرفيني شخصيًا من زمان واتغيرت".

علاقة ريهام سعيد وريم البارودي

وكان الثنائي الإعلامية ريهام سعيد والفنانة ريم البارودي تربطهما علاقة صداقة قوية، ودافعا عن بعضهما في العديد من المواقف الصعبة التي مرين بها، لكن منذ فترة دارت حول علاقتهما العديد من علامات الاستفهام، بعدما حذفا بعضهما البعض، منذ عدة أشهر، لكنهما عادتا من جديد، واحتفلتا سويًا على الفور.

لكن، خلال الأزمة الأخيرة للإعلامية ريهام سعيد التي جاءت عقب حلقة برنامجها عن "مرضى السمنة" عاودت الفنانة ريم البارودي الاختفاء عن دعم الإعلامية ريهام سعيد.