عقب تصويرها "تبرعات الأيتام".. إخلاء سبيل آية سمير.. ومحاميها: أخيرا الحق ظهر

صرح شريف أحمد شفيق، محامى إحدى الفتيات اليتيمات داخل جمعية نهر الحياة لرعاية الأيتام تدعى آية سمير صبرى، والتى تم القبض عليها أثناء تصويرها بيع أطعمة التبرعات داخل الدار، أنه تم إخلاء سبيل الفتاة صاحبة الـ17 عامًا.

وأكد أثناء حديثه لـ "الوطن"، أنه تم إيداع الفتاة إلى دار أيتام بالجيزة، متابعا: الحمد لله حق البنت ظهر وتم الإفراج عنها بعد الاتهامات الكيدية التي وجهت إليها، وتحرير محضر رقم (1205 لسنة 2020).

وكانت من ضمن الاتهامات التي وجهت للفتاة من إدارة الدار كما ذكر محاميها، أنها قامت بالتعدى على حرمة الحياة الخاصة وتصوير زميلتها بالدار، وتعاطى الأدوية المخدرة.

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وكانت نشرت "الوطن" أمس قصة الفتاة آية سمير، بعنوان: "فتاة تصور بيع طعام التبرعات في دار أيتام بالعاشر.. ومحاميها: اتهموها بتناول مواد مخدرة".

وعلى الجانب الآخر، قال محمد خليل، محامي الجمعية، أثناء حديثه، إن الهدف من هذه الاتهامات التشهير ونشر الشائعات والتنكيل من سمعة المجلس لصالح الإدارة القديمة، متابعًا: "هل يعقل مجلس إدارة مكلف من قبل الوزارة لحسن سمعتهم، بقاله شهر ونص، مكلف بعد إقالة المجلس القديم أن يبيع الأكل لسوبر ماركت".

واختتم محامي الجمعية، حديثه، بأن إدارة الدار تتخذ كل الإجراءات للدفاع عن حقوقها ضد عمليات التشهير التي تحدث الآن.