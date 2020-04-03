تعتبر الفاصوليا من الأكلات الرئيسية التي يفضلها البعض، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل طاجن دبابيس دجاج بالفاصوليا، على طريقة الشيف شربينى، مقدم برنامج "الشيف" على سي بي سي سفرة. المكونات دبابيس دجاج. فاصوليا حمراء. فاصوليا بيضاء. بطاطس. جزر. كوسة. طماطم مبشورة. فلفل حار. بصل. بابريكا. ثوم. شطة. كمون. عصير ليمون. Advertisements بشر ليمون. مكعب مرقة. زيت. ملح. فلفل اسود. طريقة التحضير تخلط التوابل وبشر الليمون وعصير الليمون والقليل من الزيت ثم تتبل الدبابيس بالخليط. تشوح الدبابيس في زيت على النار ثم يضاف الزنجبيل والبصل والثوم والكمون. تضاف الطماطم ومكعب المرق والفلفل الحار. تقطع الخضروات، ثم تسوى على البخار. يزاد الماء ثم تترك لمدة 3 دقائق. * يفرغ المحتوى في طاجن ثم يسوى في الفرن ويقدم.

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