الامارات | «ناسا»: الاستعداد للبعثات البشرية إلى القمر والمريخ مستمر.. رغم كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا»: الاستعداد للبعثات البشرية إلى القمر والمريخ مستمر.. رغم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 أبريل 2020

أعلن جيم بريدنيشتاين، مسؤول بوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أمس الخميس أن الوكالة ستواصل الاستعداد للبعثات البشرية المأهولة إلى القمر والمريخ كجزء من برنامج أرتميس، رغم وباء كورونا.

وكتب بريدنشتاين عبر «تويتر» أن «مهمة ناسا مستمرة خلال هذا الوقت، نحن فخورون للاعلان عن رؤيتنا للاستدامة على القمر بعد عام 2024 وكيف يجعلنا برنامج أرتميس على استعداد للمريخ».

Advertisements

ويهدف البرنامج إلى عودة رواد الفضاء الأميركيين مرة أخرى للهبوط على سطح القمر بحلول عام 2024 مع التركيز على إرسالهم في نهاية المطاف إلى المريخ.

وستحتفل المهمة بمرور أكثر من 50 عاماً على آخر مرة ذهب فيها البشر إلى مدار القمر.

وقال بريدنشتاين لموقع وكالة ناسا على الإنترنت إنه «بعد 20 عاماً من الحياة المتواصلة في مدار منخفض حول الأرض، نحن الآن جاهزون للتحدي الكبير التالي لاستكشاف الفضاء: تطوير وجود مستدام على القمر وحوله».