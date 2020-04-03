"أعطوا جهاز التنفس الصناعي للمريض الأصغر سنا".. آخر كلمات "سوزان" ضحية كورونا

بسبب موقفها الإنساني مع مصابة أخرى، توفيت سوزان هويلرتس (90 عاماً)، بعد يومين من رفضها استخدام جهاز التنفس الصناعي وذلك لمنحه لمصاب آخر بفيروس كورونا.
وذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني، أنّ هويلرتس نُقلت إلى المستشفى بتاريخ 20 مارس بعد تدهور حالتها عقب إصابتها بفيروس كورونا، ولم تتمكن ابنتها جوديث من زيارتها أو حتّى حضور جنازتها.
وأشار الأطباء إلى أنّ هويلرتس تخلّت عن جهاز التنفس الاصطناعي مبرّرة: "لقد تمتعت بحياة طيّبة حقّاً، أعطوه للمريض الأصغر سنّاً والأكثر استفادة".
وأفادت جوديث بأنّها تجهل كيفية إصابة والدتها بالفيروس إذ إنّها بقيت في المنزل طوال هذه الفترة.
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