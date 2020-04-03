"هتتحرقي ويجيلك تسمم".. أخطاء ترتكبها ربات البيوت خلال الوقاية من كورونا

الرغبة في تعقيم المنزل وتطهيره، تدفع العديد من ربات البيوت لارتكاب أخطاء، اعتقادا منهن باتخاذهن إجراءات أكثر صارمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية.

"هن" رصد أبرز أخطاء ربات البيوت خلال الوقاية من كورونا، خلال الفقرات التالية:-

تعقيم الشقة بطريقة خاطئة يدمر الصحة ويسبب الوفاة

يسبب خلط الكلور بالكحول أو الخل، بهدف إعداد محلول لتطهير الشقة إلى إنتاج غازات سامة، تؤدي إلى الإغماء، والإصابة بالتسمم، وقد تصل إلى الوفاة، حيث تشرح سارة الداخلي، باحثة في علم الأدوية والسموم بجامعة القاهرة، لـ"هن"، إن خلط الكلور مع الكحول يتسبب في إنتاج غاز يدعى "كلوروفورم"، مشددة على ضرورة تهوية المنزل، كأحد الإجراءات الوقائية من الفيروس.

وذكرت "الداخلي"، طريقة تحضير محلول التعقيم في المنزل، من خلال خلط 1 ملي من الكلوركس المركز، ما يعادل "فنجان القهوة"، و1 لتر من الماء، و50 ملي، موضحة: "لو زودنا الكلور أكتر من كده هينتج غاز بيأثر على الجهاز التنفسى".

وضع اليد داخل الفرن عقب تعقيمها بالكحول

تحذر الباحثة في علم الأدوية والسموم بجامعة القاهرة، من إدخال اليدين إلى الفرن، أو جعلهما قريبتين من النار عقب تعقيمهما بالكحول الإيثيلي، قائلة لـ"هن": "كده هتتحرقي، ده خطر جدا على الجلد، لأن الكحول بيساعد على الاشتعال بسرعة جدا".

وتطالب "الداخلي" ربات البيوت، باستبدال الكحول الإيثيلي بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو الابتعاد عن النيران لمدة لا تقل عن ساعة منذ استعمال الكحول، لضمان زواله من على سطح الجلد نهائيا، متابعة: "الكحول بيعمل حواليه حاجة اسمها المنطقة المطهرة، دي بتقلل فرص تواجد البكتيريا على الجلد، لمدة من 30 دقيقة وحتى 60 دقيقة".

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غسل الملابس بطريقة غير صحيحة تنقل كورونا

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، فإن كورونا يعيش على الأقمشة والقطن مدة 48 ساعة، لذلك يجب غسل ملابسنا يوميًا، بطريقة صحيحة وتخصيص مكان لسلة الغسيل من أجل وضع الملابس المتسخة داخلها، والحرص على تنظيف الغسالة ومسحها جيدًا بعد كل غسلة، وتتمثل الطريقة الصحيحة في غسل الملابسن في التالي:-

- ارتداء قفازات يمكن التخلص منها قبل بدء تنظيف الملابس.

- غسل البدين بالماء والصابون بمجرد إزالة القفازات.

- لا تهز الغسيل المتسخ.

- غسيل الملابس حسب تعليمات الشركة الصانعة.

- استخدام الماء الدافئ.

- يمكن غسل الملابس المتسخة الخاصة بشخص مريض بمفردها، بعيدًا عن ملابس بقية الأسرة.