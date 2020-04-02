الامارات | "الصحة العالمية" تحذر من معلومة خاطئة : كورونا لايميز بين شاب وعجوز

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم، أن وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد يطال الصغار والشباب وقد أودى بحياة ضحايا في صفوف الأطفال والمراهقين، فهو لايميز بين الأعمال أو بين شاب او عجوز.
وقال المدير العام للمنظمة في منطقة أوروبا هانس كلوغه خلال مؤتمر صحافي اسبوعي إلكتروني من كوبنهاغن "الاعتقاد بأن +كوفيد-19 يصيب فقط المسنين+ خاطئ كما تظهر الوقائع".
وشدد كلوغه على أن "العمر ليس عامل الخطر الوحيد للإصابة بشكل خطر". وسجلت حالات حرجة لدى مراهقين وبالغين شباب وقد احتاج الكثير منهم عناية مركزة فيما توفي عدد منهم، على ما أشار المسؤول.
في أوروبا، كانت الضحية الأصغر طفلة في الثانية عشرة توفيت في بلجيكا. وقد توفي رضيع يبلغ ستة أسابيع بعدما أصابه الفيروس في الولايات المتحدة. وتفيد منظمة الصحة العالمية أن 10 إلى 15 % من الأشخاص دون سن الخمسين يعانون من إصابة معتدلة إلى خطرة.
إلا أن كلوغه قال إن "الأشخاص المسنين في صحة جيدة لا يواجهون خطرا كبيرا"، مشيرا إلى أن "أشخاصا فوق سن المئة (..) ادخلوا المستشفى لإصابتهم بكوفيد-19 وتعافوا كليا".
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