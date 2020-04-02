"كسبت التحدي".. منة عرفة تأخذ من علي غزلان 10 آلاف جنيه (فيديو)

دخلت الفنانة الشابة منة عرفة، مع صديقها اليوتيبر علي غزلان، في تحدي خسارة الوزن، وذهبا سويا لعيادة الطبيب لمعرفة من الفائز بالتحدي. وعبر خاصية القصص المصورة "ستوري"، شاركت الفنانة الشابة، فوزها بالتحدي إذ خسرت 4 كيلو جرام من وزنها، بينما خسر غزلان 3 كيلو جرام، لتحصل "عرفة" على مبلغ 10 آلاف جنيه من صديقها بعدما تراهن معها على ذلك. Advertisements وقررت منة، التبرع بالمبلغ الذي حصلت عليه من صديقها لمستشفيات الحجر الصحي لشراء الكمامات الطبية والقفازات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). يذكر أن الثنائي، أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما، حيث انتشرت لهما صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يظن أنهما مرتبطان، كما ظهرت منة مع غزلان، في فيديو في معرض الكتاب وأرسلت له قبلات في الهواء.

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