الامارات | استكشف جواهر موناكو وأنت في منزلك.. بتجربة «360»

شكرا لقرائتكم خبر عن استكشف جواهر موناكو وأنت في منزلك.. بتجربة «360» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لأنه لم يعُد بيد عشّاق السفر حيلة سوى ملازمة المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي في فترة التصدي لفيروس كورونا المستجد، أطلقت موناكو جولة افتراضية متطوّرة تتيح لهم التعرّف على جميع أرجاء الإمارة.

تكتنف موناكو جواهر خفيّة تنتظرنا لنستكشفها، وهذا هو الوقت المثالي للانغماس في جولة افتراضية في أنحاء المدينة الشهيرة والبدء بالتخطيط لرحلتك المقبلة.

وبذلت هيئة السياحة في موناكو جهوداً حثيثة لتطوير تجربة افتراضية تحمل اسم «موناكو 360» لتتيح للمشاركين القيام بجولة بانورامية (360 درجة) افتراضية في الإمارة.

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وتوفر الجولة للمشاهدين صوراً بانورامية بـ 360 درجة لساحل الريفييرا الفرنسي، الذي يخطف الأنفاس، وأفق موناكو الخلاب، مع إمكانية تكبير الصور لمشاهدة الوجهات الرئيسة في المدينة بأدق التفاصيل.

وسيكون المشاهدون على موعد مع أروع معالم موناكو السياحية، ويتعرّفون أكثر على تاريخ المدينة وحضارتها العريقة بدءاً من ميناء هرقل، الذي يعج باليخوت، وصولاً إلى الممرات الهادئة المزيّنة بالأشجار في حديقة سان مارتن، بالإضافة إلى الأروقة المستوحاة من عالم الإبحار في متحف موناكو الأوقيانوغرافي.

كما تشمل الجولة الافتراضية بعض أشهر الفنادق في موناكو مثل فندق دي باريس الراقي وفندق متروبول مونتي - كارلو المصنّف من فئة الخمس نجوم. وبوسع المشاهدين الاطلاع عن كثب على الهندسة المعمارية والديكورات الرائعة، التي تمتاز بها هذه الفنادق، ورؤية غرفها الأنيقة، التي أرست معياراً جديداً للفخامة في مجال الضيافة العالمية.