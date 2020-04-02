توجّه للحميات.. 8 أعراض تشير للإصابة بفيروس كورونا المستجد

أربعة أعراض رئيسية كانت في البداية تشير للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وعند ملاحظتها لابد من التوجه سريعًا إلى الحميات، لكن يومًا عن يوم تتزايد الأبحاث العلمية حول طبيعة الفيروس المتفشي، الذي حصد أرواح آلالاف من حول العالم.

فحتى الآن أصبح يتواجد 8 أعراض يجب الانتباه جيدًا لها وعند ملاحظتها يجب التوجه للحميات، ويستعرضها "هن"، في التقرير التالي:

- الحمى وارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أنه عادة ما تصل درجة الحرارة المرتفعة أو الحمى إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، فالشعور بالحرارة عند لمس الصدر أو الظهر قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا، ولا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك.

ووفقا للهيئة فإن درجة حرارة الجسم العادية عند البالغين هي 37 درجة مئوية، لكنها تتذبذب قليلا اعتمادا على عمر الشخص والوقت من اليوم والنشاط الحالي، لتصبح درجة الحرارة الطبيعة لجسم الإنسان تتراوح ما بين 36.1 درجة مئوية إلى 37.2 درجة مئوية، أما بالنسبة للأطفال والرضع، تبلغ درجة حرارة الجسم الطبيعية 36.4 درجة مئوية.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأنه من الضروري الالتزام بالعزل الذاتي في حال ظهور الحرارة من خلال لمس الصدر أو الظهر والشعور بها في حال كانت شديدة.

- نزلات البرد

تتشابه أعراض نزلات البرد مع فيروس كورونا، لكن عندما يصاب الشخص بنزلة برد يميل إلى احتقان الحلق وسيلان الأنف دموع العين المستمرة، ولا يصاحبها حرارة ولا أعراض جسدية مثل الصداع، وآلام العظام.

أما أعراض كورونا فتصاحبها حرارة مرتفعة لا تقل عن 38 درجة مئوية وقد تزيد، واحتقان الحلق، والكحة الجافة، وصداع شديد، وآلام المفاصل والعضلات، كلها أعراض يمكن أن يصاب بها المريض.

- السعال الجاف

السعال الجاف المستمر من الأعراض الأولية أيضًا لفيروس كورونا، وتكون مستمرة ولا ينتج عنها بلغم أو مخاط.

- ضيق التنفس

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يعاني أصحاب فيروس كورونا خاصة كبار السن من صعوبة في التنفس، فأي شخص يشعر بألم أو ضغط مستمر في الصدر وضيق تنفس وازرقاق في الشفتين والوجه، بالحصول على رعاية طبية عاجلة.

- فقدان حاسة الشم والتذوق

بحسب ما أعلنه نائب وزير الصحة الفرنسي جيروم سالومون، يوم الجمعة، بأن فقدان حاسة الشم لا يصاحبه انسداد في الأنف، كما يحدث في حالات الرشح التقليدية، وترافقها أحيانا مع فقدان حاسة التذوق.

وأشار "سالومون"، إلى أنه في حالات فقدان الشم "يجب الاتصال بالطبيب المعالج وتفادي التطبيب الذاتي من دون استشارة خبراء.

لكن هذه الظاهرة لا تزال "نادرة نسبيا" وهي تسجل "عمومًا" لدى المرضى اليافعين ممن يظهرون أشكالا "غير متقدمة" من المرض، بحسب المسؤول في وزارة الصحة.

وهو ما أكده الاستشاري البريطاني المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة نيرمال كومار، أن العرض الجديد يشمل فقدان حاستي الشم والتذوق، حيث إنهما يعدان مؤشرًا جديدًا على الإصابة بكورونا.

اضطرابات بالجهاز الهضمي

الإسهال والقيء واضطرابات كبرى في الجهاز الهضمي هي الأعراض الجديدة التي اكتشفها علماء أمريكيون، ضمن أعراض فيروس الكورونا، فلاحظ الأطباء أيضًا، أن من كانوا يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مرتبطة بفيروس كورونا كانوا يميلون للحصول على نتائج أسوأ وأخطر في التعرض للوفاة مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من أعراض الجهاز الهضمي، بحسب ما ذكرته مجلة "شيب" الأمريكية.

- احمرار العين

كانت دراسة حديثة توصلت إلى أن فيروس كورونا وُجد في إفرازات العين للمصابين بالفيروس، وهي معدية في حالة ملامستها، وأن الفيروس قد يظهر في بدايته بالتهاب في ملتحمة العين مع الأعراض المعروفة للفيروس.

وهو أيضًا ما رأته ممرضة أمريكية تدعى تشيلسي إيرنست، وكانت ممن يعالجن المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، إذ رأت هذه العلامة في جميع المرضى، تشبه إصابة العين بالحساسية، لكن الاحمرار ليس في مقلة العين بل أشبه بظلال المكياج على محيط العين الخارجية.

وكانت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أصدرت تنبيهات مؤخرًا، بشأن تقارير تفيد بأن الفيروس يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة، وهو التهاب الغشاء الذي يبطن الجفن.