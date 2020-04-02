الملابس والأكسسوارات مشروع هنا ونورهان لإنقاذ الغارمات: حلمنا نخرجهم من السجن

كانت الصداقة التي جمعتهما سببا للتفكير بمشروع مختلف لمساعدة الأمهات الغارمات، قصص مختلفة استمعوا لها حتى يقررا، هنا معتز ونورهان نبيل، 20 عامًا بداية تنفيذ فكرة مشروعهما.

حلم مشترك جمع الطالبتين بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بتأسيس مشروع وعمل شىء لخدمة المجتمع، "كان نفسنا نعمل مشروع مختلف ونأسس علامة تجارية بس تكون بتخدم المجتمع وخصوصا الغارمات لأن بعد فترة بحث اكتشفنا أن الغارمات من الفئات المهمشة" حسب حديث "نورهان" لـ "هُن".

بدأت الطالبتان دخول مسابقة لرائدات الاعمال لمؤسسة اشوكا، وبدأ المشروع يلمس أرض الواقع منذ عام وحصلتا على المركز الأول على 60 فتاة من أنحاء مصر.

كان الهدف من المشروع مساعدة السيدات الغارمات ليس بجمع التبرعات بل بجعلهم أفرادا منتجين يشعرون أنهم ذوو قيمة، "محدش بيرضى يشغل واحدة خارجة من السجن وده كان من الأسباب الأساسية للتفكير في الفكرة".

بدأ كل منهما تصميم المنتجات هى عبارة عن ملابس واكسسوارات، "الستات الغارمات هما اللي بينفذوا المشروع أول كوليكشن نزل يوم عيد الأم".

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قررا تخصيص الربح بالكامل من بيع المنتجات للغارمات وذلك بالتعاون والشراكة بين جمعية رعاية أطفال السجينات، "الربح كامل من بيع المنتجات بيرجع للستات عشان يعرفوا يعيشوا ويصرفوا على اولادهم".

تتمنى "نورهان" انتشار الفكرة على نطاق واسع بعد تأسيس صفحة خاصة بهما عبر فيسبوك وانستجرام، بعنوان "Narya & Ahara"، حتى يتحول حلمهما إلى حقيقة ويكبر حلمهما في فك كرب الغارمات، "نفسنا الإنتاج يمشي عشان نقدر نخرج كل الغارمات وميبقاش في ولا سجينة فقر في السجون عشان ده مش مكانهم".