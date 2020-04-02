الامارات | كيف تنظف سيارتك وتحميها من الفيروسات؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنظف سيارتك وتحميها من الفيروسات؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفضل كثيرون خلال هذه الفترة التي يتصدى فيها العالم لفيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره بكل السبل، الاعتماد على أنفسهم في تنظيف السيارة، وجعلها محمية من الفيروسات.

وينصح نادي السيارات ADAC الألماني بأنه ينبغي الاعتماد على صابون اليد في حال عدم توافر المطهرات والمنظفات المتخصصة، لكن من الضروري عدم إضافة أي كحول أو مواد شديدة حتى لا تضر بمواد التجهيزات. ويفضل تجربة المنظف في منطقة غير واضحة أولاً، ثم تعميمه بعد التأكد. وباستخدام قطعة قماشية نظيفة يمكن تطبيق المنظف على الأماكن والأسطح المعرضة للتلامس أو السعال أو العطس فوقها، وبعد فترة تعريض قصيرة يتم غسل وشطف هذه المواضع وتجفيفها.

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ومن الأجزاء، التي يتعين تنظيفها باستمرار: المقود وعصا نقل الحركة وحواجب الشمس ولوحة القيادة والشاشات وعناصر التحكم بنظام الملاحة ومكيف الهواء والراديو وجميع المفاتيح الموجود بالمقصورة الداخلية، ولكن مع مراعاة التأكد من عدم وصول الرطوبة للمكونات الحساسة مثل الإلكترونيات.

وتعد النظافة من أهم الأسلحة لمحاربة فيروس كورونا المستجد. ولأن السيارة من الأماكن، التي يتواجد فيها المرء لفترات قد تكون طويلة أحياناً، فإنه يجب تنظيفها وتعقيمها بشكل صحيح، وذلك من أجل الحفاظ عليها قدر الإمكان خالية من الجراثيم والفيروسات، ولذا يجب تقليل الأسطح، التي يمكن للفيروسات أن تتكاثر عليها؛ والتخلص من المكونات غير الضرورية بالسيارة، وبالتأكيد القمامة، وينطبق هذا بشكل خاص على المناديل.