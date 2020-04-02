طفلة 12 عاما تجتاح مواقع التواصل بجلسة تصوير أثناء الجمباز: مقدرش ألعب غيرها

طفلة لم يتجاوز عمرها الـ12 عاما، أثارت اهتمام وإعجاب نشطاء موقع التواصل الاجتماعى بعد جلسة التصوير التي خضعت لها في سوهاج، وأظهرت انسيابية حركتها ولياقتها البدنية التي لا تتناسب مع سنها، فهى لاعبة الجمباز جولي جيمي عادل.

تهوى لعب الجمباز منذ طفولتها حتى تقرر أن تكون لعبتها الرياضية بجانب دراستها لتحقق التوازن بين الدراسة والتمرين وتتمكن من التفوق في المجالين اللذين أخذا كل وقتها كما ذكرت أثناء حديثها لـ"هُن".

عامان مرا على ممارستها رياضة الجمباز street work out فهى الرياضة التي لم تتخيل يوما أن تمارس غيرها.

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لم تستطع جولى الجلوس خلال فترة الحظر دون ممارسة الجمباز حتى تقرر ممارسة التمارين من المنزل بتوجيهات مدربها الرياضى الكابتن مصطفى زغلول استعدادا للبطولة التي تحلم بها.

تشجيع مستمر من أسرتها ومدربها فهم دائما وراء النجاحات المختلفة التي حققتها لتتمنى أن تتحول إلى بطلة عالمية في الجمباز.