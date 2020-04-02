كمامات النجمات المميزة في زمن كورونا 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أبريل 2020 04:41 صباحاً - تستمر النجمات في التألق باطلالاتهن بـ الحجر المنزلي ، منذ انتشار فيروس كوورنا المستجد . ومؤخراً اعتمدت نجمات العالم العربي الكثير من الموديلات في تصاميم الكمامة التي تحميهن من الفيروس خلال الفتررة الأخيرة.

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كمامة نيكول سابا



شاهدي كمامات النجمات التي تواكب الموضة بموديلاتها وأسعارها:



النجمة احلام أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب كمامتها المرصعة بالماس. وعادت وظهرت في صورة جديدة خلال استعدادها للسفر، إذ بدت مرتدية كمامة عادية للوقاية من فيروس كورونا.

كمامة أحلام الاغلى ثمنا







تحرص النجمة مي حريري على التواجد في منزلها مع التخوّف من إنتشار فيروس كورونا في لبنان حيث دعّت الجميع أخذ الحيطة والحذر وأن يلازموا منازلهم منعاً لتفشي المرض وارتدت كمامة مرصعة بالستراس.



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وشاركت الاعلامية اللبنانية جويل ماردينيان متابعيها بصورة لها وهي ترتدي كمامة مرصعة بالستراس والاحجار الملوّنة، من تصميم المصممة الأردنية سامية الزقلة. وقد لاقت هذه الكمامات اهتمام عدد من المشاهير الذين حرصوا على نشر صورهم وهم يرتدونها على السوشيال ميديا.

كمامة ستيفاني صليبا منقوشة





النجمة ستيفاني صليبا اختارت كمامة منقوشة بشفاه كبيرة من خلال احدى صورها على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام.

كمامة ستيفاني صليبا منقوشة

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