الامارات | «نور».. حكاية طفلة تبصر بقلبها

شكرا لقرائتكم خبر عن «نور».. حكاية طفلة تبصر بقلبها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عن دار كلمات الإماراتية، المتخصّصة في نشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، التابعة لـ«مجموعة كلمات»، صدرت قصة بعنوان «نور»، للكاتبة اللبنانية سناء شبّاني، ورسومات الفنان هكتور بورلاسكي.
تتحدث القصة المصوّرة عن الطفلة (نور) التي حرمت من حاسة واحدة، لكنّها وهبت إحساساً مضاعفاً، إذ ولدت كفيفة، لكنّها مع ذلك تبصر بقلبها، وترى كل شيء وتشعر به بقوة من خلال حواسها الأربع.
وتستعرض القصة، الموجّهة للأطفال من الفئة العمرية (6-9 سنوات)، محطات من الحياة اليومية للطفلة نور مع عائلتها، وهي ترى الأشياء بقلبها وتشعر بها بقوة؛ فهي تعتمد على حواسها الأخرى للإحساس بجماليات الحياة ومخلوقاتها، فترى والدتها من خلال الاستماع إلى صوتها الممزوج بالحب، وتسعد لهمس أبيها وهو يقول لأخيها: «أبعِد ألعابك عن طريق نور».
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