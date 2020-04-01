حياة الفهد تتمسك بموقفها من الوافدين: ما قلت إلا الحق.. خلي كلامي يعمل مشاكل

تعرضت الفنانة الكويتية حياة الفهد، لحملة من الانتقادات عقب تصريحاتها التي وصفها رواد مواقع "التواصل الاجتماعي" بالمسيئة والعنصرية تجاه الوافدين للكويت.

وكانت الفنانة الكويتية طالبت بترحيل الوافدين للكويت من البلاد، كونهم يزيدون من الأعباء والضغط على الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على حد وصفها.

لم تقف "حياة" صامتة أمام هذه الانتقادات إذ دافعت عن نفسا من خلال مداخلة هاتفية مع قناة "العربية"، لتصف نفسها بأنها ليست "عنصرية" وأن حديثها "فهم خطأ"، موضحة أن الضغط زاد على بلادها الكويت بشكل غير طبيعي.. وأن المستشفيات تتكدس بالمرضى.

وفي حديثها مع جريدة الأنباء الكويتية قالت الفهد: "ليش الناس يزعلون من كلمة الحق، وأنا لم أتكلم عن جنسية بعينها، وما ننسى فضل إخواننا العرب علينا، وهم قدوة لنا، لكن في النهاية وفي الأزمات يجب على كل دولة أن تتكفل برعاياها رحمة بهم بدلًا من أن يموتوا أغرابًا بعيدًا عن أهلهم، وما يجدوا أحدًا يصلي عليهم في مثل هذه الظروف".

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وتابعت: "عمري ما كنت ضد أي دولة، لكن الكويت بلد صغير وما يتحمل ما يحدث حاليًا، ونحن شعب عدده مليون نسمة وفوقنا 4 ملايين آخرين، ما يصير، ليش الناس تزعل عندما نقول لهم خذوا رعاياكم في هذه الفترة على الأقل وإقاماتهم ووظائفهم محفوظة حتى تنتهي الأزمة وتستقر الأمور يعودون مرة أخرى وبذلك نخفف الضغط على الكويت".

وأوضحت "الفهد" أن سبب تحديثها جاء بعد مشاهدتها للعديد من الفيديوهات للعمالة السائبة وهي تعيش داخل شقق، كل شقة تضم 30 شخصًا: "كل هؤلاء بمنزلة قنابل موقوتة ومنهم لله تجار الإقامات الذين تخلوا عن هذه العمالة وقت الأزمات.. وما يدرون عنهم ويطالبون الدولة أن تتكفل بهم بعد ما مصوا دماءهم، فمن سيصرف عليهم وسط هذه الظروف الصعبة؟ وكما شاهدنا هناك مناطق تضم هؤلاء العمالة تم عزلها بالكامل بسبب فيروس كورونا".

وبررت "الفهد" حديثها: "كمواطنة كويتية من حقي أتكلم ومن حقي أقلق، فهناك خطورة على الجميع، وأخشى من المجهول، من المجاعة، والمرض، والجرائم، مثل السرقة".

ولم تتراجع "الفهد" عن تصريحاتها إذ قالت: "خلها تعمل مشاكل، أنا ما قلت إلا الحق".