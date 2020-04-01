الامارات | حقيقة فتح صحن المطاف حول الكعبة المشرفة

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فتح صحن المطاف حول الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقلت وسائل إعلام سعودية، صوراً ومقاطع فيديو لعدد من الأشخاص يطوفون بالكعبة المشرفة اليوم الأربعاء، مشيرة إلى السماح بالطواف على مجموعات على أن لا يزيد عدد الأشخاص في المجموعة الواحدة على 50 فرداً، ثم المغادرة ودخول مجموعة جديدة من باب الملك فهد.
وعن حقيقة فتح صحن المطاف أوضح مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، أنه لم يفتح صحن المطاف لجميع الطائفين، وإنما سمح بفتحه لطواف العشرات من الطائفين على دفعات وبأوقات متباعدة حددتها الرئاسة احترازياً ووقائياً من فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المسؤول في تصريح نشرته صحيفة «تواصل» السعودية، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن الإجراء تم ضمن الإجراءات الصحية الاحترازية الموصي بها من قبل الجهات المختصة، ونظراً لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين، وذلك في غير أوقات الصلاة.
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