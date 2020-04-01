للوقاية من كورونا.. 19 نصيحة ضرورية لا تغفليها عند شراء الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الذهاب للتسوق والاختلاط بآخرين يحمل في طياته خطر الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وهنا تكمن أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية.

لذا نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها أثناء عملية التسوق بشكل آمن، لتجنب انتقال فيروس كورونا إلى الأطعمة، وفقًا لما ذكرت وزارة الصحة وموقع "Harvard health".

- الحرص على تعقيم اليدين جيدًا، قبل وبعد الذهاب إلى المتجر؛ للتقليل من خطر الإصابة.

- تجنب لمس عربة التسوق بالأيدي والحرص على تعقيمها بمطهر كحولي قبل استخدامها.

- يجب عليك عدم الإمساك بجميع المنتجات المعلبة الموجودة في المتجر، إلا الذي ترغب في شرائها؛ للتقليل من انتقال العدوى، إذ يمكن أن يكون منتج به آثار الفيروس من شخص آخر.

- تجنب الذهاب إلى المتجر في حالة الشعور بأعراض لأمراض الجهاز التنفسي.

- يفضل عدم السماح لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، والذهاب إلى المتجر لشراء الأطعمة، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا.

- يجب التخلص من الأكياس الشرائية.

- يجب شراء أطعمة من المتجر ما يكفي أسبوعين، والتقليل من الوقت المستغرق في التسوق داخل المتجر.

- ينصح قبل الذهاب إلى التسوق، تطهير أسطح طاولة المطبخ جيدا بمطهر قبل وضع الأطعمة عليها.

- الحرص على تنظيف وتطهير الأطعمة والمنتجات المعلبة جيدا بعد شرائها؛ فعلي سبيل المثال علبة منتجات الكورن فليكس يتم تغليفها من الورق المقوي، وفيروس كورونا يمكن أن يستمر على سطح الورق المقوي لمدة ٢٤ ساعة، لذا يجب التخلص من أي تغليف خارجي لتجنب عدوي كورونا.

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- أما بالنسبة للخضروات، عليك تفريغها مباشرة في درج الثلاجة دون لمسها، وتطهيرها قبل تناولها.

- لإزالة الغلاف الخارجي من الخبز، عليك بقطع الغلاف دون لمس الخبز وتفريغه في وعاء وإغلاقه جيدا، لمنع انتقال الفيروسات والبكتريا.

- يفضل رش مطهر على علب المناديل الورقية، ومسح المنتجات المعلبة لتعقيمها من الفيروسات.

- الحرص على غسل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية بالماء والصابون، قبل تنظيف الخضروات والفاكهة.

- ينصح بغسل عبوات الجبن والألبان جيدا بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا بمنشفة نظيفة.

- يجب غسل الفاكهة جيدا، عن طريق وضعها في وعاء وغسلها وفركها بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، مع الحرص على غسل كل ثمرة على حدي، لتعقيمها من الفيروسات.

- الحرص على غسل الفاكهة جيدا بالماء بعد تعقيمها بالماء والصابون، لإزالة آثار الصابون من عليها.

- أما في حالة طلب الوجبات السريعة، يجب غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد استلام الوجبات من عامل الدليفري.

- الحرص على عدم لمس الأطعمة بالأيدي، والتخلص من أكياسها وعبواتها وإلقائها في القمامة.

- ينصح بوضع الأطعمة في الميكروويف لتسخينها، لقتل الفيروس التي يمكن أن يتواجد بها.

- لا يعتبر الفريزر مكان آمنا لتجميد الأطعمة بها، لأن بعض أنواع من فيروس كورونا يمكن أن يعيش في بيئة مجمدة لمدة سنتين.

- أما بالنسبة للأيس كريم، يجب استخدام بعض المطهرات في تنظيف العبوة من الخارج قبل وضعها في الثلاجة.