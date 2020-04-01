"فوائد الحظر عند السيدات".. الأزواج يشاركون في شغل البيت: من السوق للمطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري وأميرة حلمي:

يقضي المصريون أوقاتهم في المنزل منذ أيام عدّة، وذلك بعد فرض حظر الحركة من قبل الحكومة، تجنبا لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

بقاء الأزواج لفترة طويلة في المنزل جعلهم يشاركون زوجاتهم في أعمالهم اليومية، إما بالتنظيف أو الطبخ وحتى الذهاب إلى السوق.

غالبية الرجال لا يعرفون شيئا تقريبا عن المنزل وأعماله، فأصبحت مساعدتهم لزوجاتهم أقرب إلى الكوميديا اليومية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عددا من المواقف التي يمر بها الأزواج يوميا في فترة الحظر، نرصدها لكم في الألبوم بالأعلى:

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في المطبخ

قال أحد المشاركين، "في مرة جبت طريقة الكيكة وقلت أعملها لاقيت بيقولي تضع البيت على الزبدة فملقتش زبدة فقلت اعمل بزيت وحيته على النار، لقيت نفسي بحط البيض عليه لقيت البيض بيستوي وبعدين رحت جبت رغيف عيش وسخنته وكلت ونسيت أنا كنت داخل عايز أعمل إيه".

وقالت إحدى الزوحات: "لسا الصبح بكلمه بقوله هات بتنجان وبطاطس لقيته طالع جايب طماطم وخيار والتلاجه مليانه طماطم وخيار بقوله ايه اللي انت جايبه دا انا قولت بطاطس وبتنجان قالي منا مبفهمش منك حاجه وانتي لسا صاحيه وقولت اجيب اي حاجه بدل ما اطلع فاضي".

وقالت زوجة أخرى، "انا جوزي بيجيب الحاجة حرفيا ضعفها أربع مرات وغاليه ووحشه، وكل ما ينزل يشتري جبن بأنواعها لما جنني وحسا اني هفرش واقعد بيهم، واللي يغيظ اللي بطلبه بينساه علطول".