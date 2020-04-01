الصيف على الأبواب.. طريقة غسل البطانية قبل تخزينها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تحتاج البطانيات إلى التنظيف المستمر مثل الملابس والمفروشات الأخرى، ويفضل غسلها مرة واحدة شهريًا لمنع الأتربة والغبار من التراكم.

وقبل تخزينها مع دخول الصيف، نقدم لكم طريق بسيطة لغسلها، بحسب ما أوضح موقع Wiki How.

1- الغسل باليد

- عند غسل البطانية باليد، املأي البانيو بكمية مناسبة من الماء البارد ثم أضيفي المنظف.

- حركي البطانية في الماء بشكل جيد واستمري في التحريك حتى تنضف تمامًا

- تخلصي من الماء، ثم اضغطي على البطانية لاستخراج الماء الزائد

-كرري الخطوات مرة أخرى، ولكن بالماء العادي، حتى تتأكدي من عدم وجود أي آثار للصابون، ثم اتركيها حتى تجف.

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2- استخدام الغسالة

- تأكدي أولا أن حجم البطانية مناسب للغسالة.

- إذا كانت البطانية ملونة، اغسلي جزء بسيط من الجزء الملون في ماء بارد وامسحيها بقماشة بيضاء، للتأكد أن الألوان لن تعلق في الغسالة.

- بعد التأكد، يجب "تنفيض" البطانية قبل وضعها في الغسالة، من أجل إزالة الأوساخ والأتربة قبل الغسل.

- افردي البطانية بشكل متساوِ تقريبا داخل الغسالة.

- حددي دورة غسل لطيفة واستخدمي الماء البارد.

- أضيفي منظف معتدل للحفاظ على نسيج البطانية.

- إذا كانت البطانية تحتوي على مجفف اضبطيه على درجة حرارة منخفضة.