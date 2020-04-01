الامارات | مشتبه في إصابته بكورونا يهرب من المستشفى بمصر.. والشرطة تعيده

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم مشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد في إحدى المدن المصرية، على الهروب من مستشفى عقب أخذ عينات التحاليل منه لفحصها.
وذكرت تقارير صحافية، أن مستشفى الصدر في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية (دلتا مصر)، شهدت أول من أمس، هروب شاب في العقد الثالث من عمره، كان يعاني من ارتفاع في درجة حرارته، بعد إجراء فحوصات الاشتباه بإصابته بـ«كوفيد 19»، بقسم الاستقبال والطوارئ، لكنه هرب من الباب الخلفي.
وتمكنت الشرطة من ضبط المريض الهارب وتسليمه إلى قسم العزل بالمستشفى.
وأكد مدير المستشفي الدكتور محمد حيدر أنه تم توفير الرعاية الصحية الكاملة المريض المشتبه بإصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه أخذت مسحة من سعال المريض؛ لتحليلها بالمعمل المركزي للتأكد من إصابته من عدمه.
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