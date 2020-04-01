بعد حديثها عن والدتها.. يسرا تبكي أثناء غنائها "ست الحبايب"

دخلت الفنانة يسرا، في نوبة من البكاء، ولم تستطع أن تّحبس دموعها، خلال حديثها عن والدتها، في برنامج "ET بالعربي"، مع الفنانة مايا دياب، وكان اللقاء على موقع البرنامج عبر الكاميرات، نظرًا للإجراءات الاحترازية، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وطرحت مايا دياب، سؤالًا على يسرا: "تحبي تغني إيه لوالدتك"، فردت يسرا:" أمي، أحب أغني ست الحبايب"، وبكت أثناء غنائها الأغنية، وقدمت اعتذارًا للمشاهدين.

وكانت الفنانة يسرا، قد نشرت صورة جديدة لها مع والدتها عبر حسابها الشخصي على تويتر، بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الأم، وقالت فيها: "وحشتيني يا أمي ربنا يرحمك ويجعلك من أهل جنته.. علمتني كتير وربتيني أحسن تربية.. ربنا ميحرمنيش لا من بركتك ولا من رضاكي.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأمي ولكل من رحل".

وتعكف الفنانة يسرا على تصوير مسلسل "دهب عيرة"، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعي مشوق، ويضم نخبة من النجوم بجانب الفنانة يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومي فؤاد، عبير صبري، جومانا مراد، هنادى مهنا، خالد أنور، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان، رمزى العدل، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.