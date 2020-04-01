ما أسباب تباطؤ شفاء الجروح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعاني البعض من اضطرابات في شفاء الجروح. فما أسباب ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن اضطرابات شفاء الجروح تعني تباطؤ عملية التماثل للشفاء ومن ثم إمكانية الإصابة بالعدوى.

وأوضح المركز الألماني أن اضطرابات شفاء الجروح غالبا ما تكون مصحوبة بآلام شديدة ونزيف. وفي حال الإصابة بعدوى يصاب الجرح بالاحمرار ويتعرض للسخونة الشديدة وتنبعث من رائحة كريهة، مع زيادة إفرازات الصديد.

ولاضطرابات شفاء الجروح أسباب عدة تتمثل في التقدم في العمر وضعف المناعة والأمراض المزمنة كداء السكري وأمراض الأوعية الدموية مثل قصور الأوعية والأورام، بالإضافة إلى التدخين والسمنة المفرطة وسوء التغذية (نقص البروتينات والمعادن والفيتامينات).

كما أن بعض الأدوية قد تتسبب في اضطرابات شفاء الجروح مثل الأدوية النفسية وأدوية السرطان وأدوية "كورتيكوستيرويد" ومثبطات تجلط الدم.

ويتم مواجهة اضطرابات شفاء الجروح من خلال علاج السبب الكامن وراءها من ناحية، والاهتمام بالاشتراطات الصحية من ناحية أخرى؛ حيث ينبغي تنظيف الجرح وتعقيمه بشكل سليم.

ومن المهم أيضا استعمال ضمادة جروح مناسبة أي تقي من الجفاف وتسمح بدخول الأوكسجين بشكل كاف وذلك لتسريع وتيرة عملية الشفاء.

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