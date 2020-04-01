أهم 6 فيتامينات للوقاية من فيروس كورونا

مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، يبحث الجميع عن الفيتامينات التي تساعد على مقاومة الجسم للفيروس، وتزيد مناعة الجسم، والتي يمكن تناولها يوميًا لتحسين الصحة العامة، ومنها كما ذكرت الدكتورة هالة فتحي أستاذ مساعد الصيدلة الإكلينيكية، في حديثها لـ"هُن":

فيتامين سي "C"

يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة ويحمي الجسم من الأمراض ويقي من نزلات البرد ويعزز عمل الخلايا المناعية ويخلص الجسم من السموم ويوجد في الفلفل الأحمر، البروكلي، الطماطم، الكيوي، البرتقال، الجوافة، اليوسفي، الفراولة.

ويحتوي كوب من البرتقال على 75 جم من فيتامين سي، والفلفل الأحمر 80 جم، لذا يجب الحرص على تناول الفاكهة والخضروات الطازجة.

فيتامين "د"

يجري إنتاجه عند التعرض لأشعة الشمس في أوقات معينة تكون فيها غير ضارة وهي ما قبل الساعة 12 ظهرا أو بعد العصر.

يعمل فيتامين "د" على امتصاص الكالسيوم للعظام، ويقلل خطر الإصابة بالأنفلونزا، ويحمي الجسم من الإصابة بمرض السكر ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، الجرعة 10,000 I.U وحده دولية يوميا من الدواء المصري.

الزنك

هو عنصر مهم جدا لنظام المناعة ويمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى احتمالية الإصابة بالفيروس يساعد على تحفيز ما لا يقل عن 10 إنزيمات مهمة للمناعة وزيادة مقاومة الجسم لأمراض وهو يفيد الذاكرة وعلاج نزلات البرد.

الجرعة الموصى بها 8 مجم في اليوم للنساء، و11 مجم في اليوم للرجال.

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يوجد الزنك في بذور القرع العسلي والأرز باللبن والمكسرات والتونة والسمك والحبوب الكاملة.

الإخناشيا

من الفيتامينات المهمة جدا لزيادة المناعة وللحماية من الفيروسات، يغلى 3 دقائق ويترك ليبرد ويحلى بالعسل.

كبسولة 3 مرات للكبار أو ملعقة صغيرة 3 مرات للأطفال.

فيتامين 3 أوميجا

يحتوى على زيت السمك ويساعد على خفض الكولسترول وتحسين الأداء العقلي ويزيد المناعة لاحتوائه على زيت جنين القمح وغني بمضادات الأكسدة ويساعد على تعزيز نمو دماغ الجنين عند تناوله السيدة الحامل للكبار، ويجب منعه للأطفال.

فيتامين ه "E"

غني بمضادات الأكسدة ويزيد المناعة، يوجد في زيت بذر الكتان ويحمي الجسم من الأمراض.

ملعقة كبيرة من الزيت توضع على السلاطة أو الجبن.

ويوجد الفيتامين في زيت الزيتون، زيت جوز الهند الخاص بالطعام.