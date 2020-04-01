كاتبة سعودية تروي تجربتها وبناتها الأربعة مع فيروس كورونا

أعلنت الكاتبة السعودية تغريد الطاسان، قبل أيام إصابتها هي وبناتها الأربعة بفيروس كورونا بعد مخالطة أقارب لها كانوا في زيارة لوالدتها قبل 3 أسابيع، ولم يكن يظهر عليهم أي أعراض للفيروس.
وكشفت الكاتبة السعودية تفاصيل معاناتها منذ لحظة علمها بإصابتها بالفيروس إلى فترة تحسنها منه، حيث قالت إنها عاشت خوفا وألما منذ لحظة إبلاغها بحملها للفيروس هي وبناتها "وضعت سماعة الهاتف وأنا في حالة ذعر، وكان ما يدور في تفكيري آنذاك منصبا على العزلة التي في انتظارنا"، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
وعن تفاصيل العزلة وأعراض المرض التي عانت منها، قالت: "كان يلازمني صداعا قويا وكأن مطرقة تطرق على رأسي باستمرار، وكانت رئتي تصارعان للحصول على الهواء، فكانت عملية التنفس غير ممكنة وشبه مستحيلة".
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