أكتر حاجه بتفرحني.. محمد الشرنوبي يوجه رسالة رومانسية لخطيبته

شارك الفنان الشاب محمد الشرنوبي، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة رومانسية تجمعه بخطيبته راندا رياض.

وظهر الفنان وهو يحتضن الأخيرة، مُعلقًا: "أكتر حاجه بتفرحني، شكراً على كل حاجه و شكرا إنك في حياتي".

وتفاعل العديد من المتابعون، مع "الشرنوبي" بتعليقات بين الداعين لهم بدوام المحبة، وبين التعليقات الساخرة من المُعجبات، فعلقت إحداهن: "شكرًا على حرقة الدم"، وأخرى: "الكراش كدة خلاص راح".

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"تأجيل الزفاف"

وشاركت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي، عدد من إجابات الأسئلة على متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، خلال الفترة الأخيرة.

ومن بين الإجابات، أعلنت راندا قلقها من انتشار فيروس كورونا، واحتمالية تأجيل حفل الزفاف، إذ جاء السؤال، "هتتجوزي امتى؟"، لتأتي الإجابة منها، "ادعيلنا الكورونا تعدي على خير"، وهو ما يشير إلى قلقها من كورونا.

يذكر أنّ راندا شاركت جمهورها بعدد من الإجابات، بينها أنّها لا تكبره بـ10 سنوات، إضافة إلى شهر العسل المقرر في آيسلندا.