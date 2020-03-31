في عيد ميلادها.. رحلة إيمي سمير غانم وحسن الرداد من الصداقة إلى الزواج

صداقة وصلت إلى حد الأخوة، ودامت لحوالي 7 سنوات، ثم جمعت بينهما أعمال فنية، أعقبها ارتباط دون خطبة، ثم زواج.

كانت هذه أبرز محطات رحلة الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد نحو الزواج، والتي أثارت فضول الجماهير لفترات كبيرة، وظلا ينفياها حينما يتعرضان للأسئلة حول طبيعة علاقتهما، ولكن الإنكار لم يستمر طويلًا، حيث شهد منتجع الجونة السياحي بمدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر تتويج قصتهما بالزواج خلال عام 2016.

ويتزامن اليوم 31 مارس، مع يوم ميلاد الفنانة إيمي سمير غانم، ويستعرض "هن" قصة حبها وزواجها من الفنان حسن الرداد من بداية صداقتهما مرورًا بالزواج، ثم شائعات انفصالهما، وإنجاب طفلتهما.

كشفت إيمي خلال مداخلة هاتفية أجرتها، في برنامج "أنا وبنتي"، مع الفنان شريف منير وابنته أسما، كيف بدأت علاقتها بالفنان حسن الرداد، "إحنا كنا أصدقاء جدًا لسنتين، وعلشان كدة الزواج جه بسرعة وبدون خطوبة، كنا عارفين بعض، وفضلنا أصدقاء 7 سنوات قبل الزواج، وخاصة بعد رجوعنا من الحج".

حفل زفاف إيمي سمير غانم وحسن الرداد

أطلّت إيمي في حفل الزفاف بفستان من تصميم هاني البحيري الذي استغرق أكثر من شهر في تصميمه، واستورد مستلزماته من خارج مصر، كما حرص أن يكون مناسبًا لطبيعة المكان، وتميز الفستان المصنوع من قماش الستان باللون البنفسجي الفاتح، بفتحة طويلة إلى فوق الركبة.

وكشف "الرداد" عن السبب الذي دفعه إلى الزواج من إيمي قبل الانتهاء من تجهيز شقة الزوجية، وقال: "تزوجت قبل الانتهاء من تجهيز شقة الزوجية، لأنني وإيمي قررنا الارتباط فورًا وعدم السماح لأي ظروف بتعطيل ذلك، وقد ارتديت بدلة فرح زرقاء لتناسب وإقامة الحفل على الشاطئ".

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وعن كيفية تعامل زوجته مع معجباته، قال "الرداد": "إيمي تتعامل مع المعجبات بعقلانية شديدة، فهي تعرف جيدًا طبيعة عملنا، وتعلم أن عليها التعامل معهن بحب وتقدير واحترام".

إيمي تكشف حقيقة طلب الطلاق في أول يوم زواج

وكشفت الفنانة إيمي عن طلبها للطلاق من زوجها، في أول يوم زواج لهما، وذلك أثناء سفرهما بالطائرة لقضاء شهر العسل.

وأوضحت "إيمي"، خلال استضافتها في برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي نيشان على قناة "بين دراما"، إن ذلك كان بسبب أنها تعاني من الخوف الشديد عند ركوب الطائرة، لذلك تحرص دائمًا على ارتداء حزام الأمان، وغلق الهاتف وقراءة الكثير من القرآن الكريم.

وهو عكس ما يفعله زوجها حسن الرداد، الذي مازحها في الطائرة وعمل على تخويفها من خلال إحدى مقالبه، وهو ما أدخلها في حالة فزع شديد، فطلبت الطلاق.

شائعات بالانفصال وإنجاب طفلة

شائعات عدة طالت "إيمي" و"حسن"، تارة تفيد بإنفصالهما عن بعضهما البعض، وتارة أخرى بإنجابهما طفلة أسماها "كنزي"، دون الكشف عنها خوفًا من الحسد، وهو ما نفاه حسن خلال عدة لقاءات، حيث قال: "أنا بستغرب وبفضل أقول يا جماعة انتوا بتجيبوا الأخبار دي منين، والناس بتفتكر إني أنفي الخبر خوفًا من الحسد، قالوا إننا أنجبنا طفلة وسميناها كنزي".

وردًا على انفصاله وطلاقه لـ"إيمي"، أوضح أن الجمهور والمتابعين يكتشفون في النهاية صحة تصريحاته ونفيه للأخبار، مؤكدًا أن تلك الأخبار كلها خاطئة ،"أصبحت أتجاهلها ولا أفكر فى الرد عليها نهائيًا".