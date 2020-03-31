الشعر البني الغزالي... مميزاته وطريقة الحصول عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 01:45 صباحاً - يعد البني الغزالي إحدى صبغات الشعر الرائجة التي تلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء، كونها تلائم صاحبات البشرة البيضاء والسمراء على حد سواء، وبالإمكان الحصول عليها في المنزل بخطوات سهلة جداً. فإن كنت من محبات صبغة الشعر البني الغزالي، تعرفي في هذا المقال الى مميزاتها، وطريقة الحصول عليها في المنزل.



مميزات الشعر البني الغزالي

الشعر البني الغزالي



تعد صبغة البني الغزالي من أجمل ألوان الشعر العصرية والرائجة جداً بين النساء، وهي مناسبة لكافة الأوقات والفصول، بالتالي هي من أفضل الخيارات في الوقت الراهن لكل امرأة عصرية ترغب في إطلالة مميزة وجذابة. وما يميزها أنها خليط من تدرجات الألوان الفاتحة والداكنة، مما يجعلها تتناغم مع ألوان البشرة كافة، الداكنة والفاتحة، فتمنح المرأة مظهراً متألقاً جداً ولافتاً وعصرياً، وإطلالة نابضة بالحياة.

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كيف تحصلين على صبغة بني غزالي في المنزل؟

صبغة بني غزالي



للحصول على صبغة البني الغزالي، أنت تحتاجين الى عبوة صبغة أشقر رمادي فاتح، وعبوة صبغة أشقر متوسط، وأوكسيجين عيار 30. امزجي عبوتي الصبغة جيداً، وأضيفي إليهما الأوكسيجين بتركيز 30%. قسمي شعرك الى خصلات صغيرة متساوية، وقومي بتطبيق الصبغة على كل خصلة على حدة. اتركي الصبغة على شعرك مدة نصف ساعة، بعدها اغسليه على الطريقة الاعتيادية. واحرصي على استخدام أنواع الشامبو الخالية من الكبريتات للحفاظ على لون شعرك وحيويته.



تدرجات صبغة البني الغزالي

تدرجات صبغة البني الغزالي



بإمكانك اختيار صبغة البني الغزالي بالتدرجات المختلفة، وذلك بما يتناسب ولون بشرتك وأسلوبك. مثلاً، يليق الشعر البني الغزالي الداكن بصاحبات البشرة البيضاء، حيث يمنحهن لوكاً رائعاً. أما صبغة البني الغزالي الفاتح فتليق كثيراً بصاحبات البشرة الداكنة والسمراء، فهي تمنحهن إطلالة مشرقة وتجعل بشرتهن مضيئة، من دون أن يمنع ذلك اعتمادها من ذوات البشرة الفاتحة، فهي تليق إجمالاً بألوان البشرة كافة. أما صبغة البني الغزالي التي تجمع التدرجات الفاتحة والداكنة في الوقت نفسه، هي أيضاً من أجمل الخيارات التي تضفي على المرأة التميز والجمال.

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