تنسيقات متنوعة للإطلالات اليومية من دنيا بطمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 مارس 2020 01:45 صباحاً - تعتمد الفنانة المغربية دنيا بطمة على التنسيقات اليومية الأنيقة المتنوعة في موديلاتها وألوانها المختلفة، لذا جمعنا لكِ أحدث الإطلالات الكاجوال بتنسيقاتها المتنوعة لدنيا بطمة، وإليكِ التفاصيل:



إطلالات التنورة

إطلالات التنورة



اعتمدت دنيا على عدة إطلالات بالتنانير المختلفة العصرية، منها تنورة جلدية بكسرات مع بلوزة صوفية بكتابات باللون الأسود، وأطلَّت بتنورة سوداء مع بلوزة برتقالية من الصوف مصمَّمة بأكمام مرفوعة، وأكملتهما بحذاء بوت وقبعة يكسوهما اللون الأسود، وتألقت بتنورة بيليسيه بتدرجات البنفسجي مع معطف أسود وبلوزة رمادية.

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تنسيقات الجينز

تنسيقات الجينز



يُعَدُّ بنطال الجينز بصيحاته المختلفة من أكثر القطع ارتداءً في الخروجات اليومية، وظهرت دنيا بقميص شبابي مزيّن بالدانتيل مع بنطال من الجينز الممزق، وارتدت بنطالًا من الجينز الفاتح مع بلوزة صوفية بيج، واختارت بنطالًا بصيحة الجينز الممزق مع قميص باللون الأسود، ونسَّقت بنطالًا من الجينز الداكن مع بلوزة سوداء مزينة بكتابة حمراء.



الأزياء العصرية البسيطة

الأزياء العصرية البسيطة



وأخيرًا جمعنا لكِ أربع إطلالات، يمكنكِ ارتداؤها في أغلب المشاوير البسيطة بكل أناقة، منها بنطال خفيف وبلوزة يكسوهما اللون الأبيض المزيّن بالرسوم الزرقاء والصفراء، وبنطال من القطن الأسود مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل أصفر مزيّن برسوم، كما تزينت ببنطال من الجلد الأسود مع بلوزة ومعطف مزينيْن باللونين الأبيض والأسود، وتجملت بجلابية مغربية باللون السكري المزيّن بألوان متنوعة على الأطراف.

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